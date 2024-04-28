Putin Mayıs ayında Çin'i ziyaret edecek

Rus milletvekilleri bu hafta başında yaptıkları açıklamalarda Putin'in 7 Mayıs'ta göreve başlamasının planlandığını dillendiriliyordu. 71 yaşındaki Rus lider, geçtiğimiz ay gerçek bir muhalefetin olmadığı bir oylamada görevdeki beşinci dönemini garanti altına aldı ve 24 yıllık iktidarını uzattı.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş nedeniyle artan ekonomik ve diplomatik izolasyonu, Soğuk Savaş sırasında Komünist Blok'un liderliği için eski rakibi olan Çin'e giderek daha fazla bağımlı hale gelmesine neden olacağı konuşuluyor.

Yakın zamanda yapılan bir ABD değerlendirmesine göre Çin, Rusya'ya mikro elektronik ve diğer teknoloji satışlarını arttırdı ve Moskova da bunları füze, tank, uçak ve diğer silahları üretmek için kullanıyor.