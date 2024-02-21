Putin Navalni'den sonra gözünü şimdi o isme dikti. Rus basını yazdı

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Putin Navalni'den sonra gözünü şimdi o isme dikti. Rus basını yazdı
Putin’e muhalif Navalni’nin cezaevindeki şüpheli şekilde ölümünün ardından Rus liderin gözünü şimdi başka bir muhalife diktiği iddia edildi.

Tüm dünya günlerdir Rusya’da cezaevinde gerçekleşen ölüm haberini konuşuyor. Uluslararası kamuoyunu ayağa kaldıran olayda Rus muhalif Aleksey Navalni'nin Sibirya'daki cezaevinde yaşamını yitirmesinden sonra şimdi de yeni bir iddia ortaya atıldı.

Rus medyası, Devlet Başkanı Putin'in baskı uygulayabileceği yeni bir ismin gündeme geldiğine işaret ederken, Navalni'nin erkek kardeşi Oleg Navalni'nin Putin'in radarına girdiğini aktardı.

Muhalif Navalni'nin ölümünden sonra Rusya’da tansiyon her dakika artarken, Rus haber ajansı TASS, ülkeden kaçan Oleg Navalni'nin İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "arananlar listesine" eklendiğini bildirdi.

Konuyla ilgili herhangi başka bir detay paylaşılmazken, 40 yaşındaki Navalni'nin hangi suçtan arandığına ve hakkındaki davanın detaylarına dair ise bir açıklama yapılmadı.

Başka bir suçtan dolayı listede yer alan Navalni, Covid-19'daki kapanma zamanında insanları kışkırtmak ve ağabeyinin önayak olduğu hükümet karşıtı gösteriyi organize etmek suçundan aranıyordu.

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