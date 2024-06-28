Putin: "Orta menzilli füzeler üretmeye başlamalıyız"

Putin, toplantıda yaptığı açıklamada, ABD'nin bahane üreterek anlaşmadan çekildiğini ve bu tür füzeleri üretme kararı aldığını belirtti.

Rusya'nın ise 2019'da böyle bir adım atmayacaklarını duyurduğunu hatırlatan Putin, ABD'nin bu füzeleri dünyanın çeşitli bölgelerine konuşlandırdığını ve bunun üzerine Rusya'nın da tepki göstermesi gerektiğini vurguladı.

"Bu saldırı sistemlerini üretmeye başlamamız gerekiyor ve güvenliğimizi nasıl sağlayacağımıza karar vermemiz gerekiyor" diyen Putin, konunun detaylarını Rusya Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı ile kapalı oturumda görüştü.