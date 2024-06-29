Putin bu habere çok kızacak! ABD'den Polonya'ya ilk sevkiyat

ABD’den Putin’i kızdıracak hamle

"Stars and Stripes" gazetesinin haberine göre, ABD Ordusu'nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, 14 adet M1 Abram tankı ve bir adet M88 zırhlı araç, dün demiryolu ile Powidz'deki askeri üsse ulaştırıldı. Açıklamada, 405. Ordu Saha Destek Tugayı tarafından yönetilecek olan Powidz tesisinin, "NATO'nun son 30 yıldan fazla süredir inşa ettiği en kritik tesislerden biri olacağı" ifade edildi.

Gelecek yıl tam kapasiteyle faaliyete geçmesi planlanan ve Ukrayna sınırına yaklaşık 400 kilometre mesafede bulunan tesiste, toplam 85 tank, 190 zırhlı araç, 35 topçu silahı ve çeşitli mühimmatın depolanması öngörülüyor.

Tugay Komutanı Albay Ernest Lane II, yaptığı açıklamada, tesisin NATO'nun operasyonel yeteneklerini artıracağını vurgulayarak, "Stratejik konumu sayesinde, bize nakliye konusunda birden fazla alternatif sunuyor ve lojistik açıdan çeşitli seçenekler sağlıyor." dedi.

Depolama tesislerinin kullanımıyla, savaş, tatbikat veya eğitim amaçlı tank, zırhlı araç ve mühimmatın taşınma süresinin 60 günden bir haftaya kadar düşürülmesi hedefleniyor.