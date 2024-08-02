Putin, Rus esirleri havaalanında karşıladı

Kaynak: İHA
Putin, Rus esirleri havaalanında karşıladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 ülke arasında yapılan takas anlaşması ile MİT koordinasyonunda Rusya'ya gönderilen 8 esiri, Moskova'daki havaalanında çiçeklerle karşıladı.

ABD, Rusya, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Belarus olmak üzere 7 ülke arasında MİT kontrolünde yapılan esir takası çerçevesinde 8 kişi Moskova'ya ulaştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki Vnukovo havaalanında Ankara'dan gönderilen Rus esirleri karşılamaya gitti. . Putin özel uçakla gelen Rus esirleri çiçeklerle karşılarken, bazı esirler gözyaşlarına boğuldu.

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Putin esirlerle tokalaşıp sarılırken esirler ülkelerine dönebildikleri için teşekkürlerini iletti.

Ülkelerine dönen Rus esirlere kısa bir konuşma yapan Putin, "Öncelikle hepinizi vatanınıza döndüğünüz için tebrik ediyorum. Özellikle ordumuzla bağı olan askerlerimize seslenmek istiyorum. Yemininize bağlı kaldığınız için sizi bir an bile unutmayan anavatanınızdan teşekkür ediyorum. Artık evinizdesiniz" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Putin ülkelerine geri dönen Rus esirlerin ödüllendirileceğini açıkladı. .

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