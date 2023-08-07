Putin, Rus İHA üretiminin artırılmasını istedi

Putin, Lancet gibi Rus insansız hava araçlarının (İHA) Ukrayna’da etkili olduğunu belirterek, “Üreticileri üretimi artıracaklarının sözünü verdiler. Bununla başa çıkıyorlar, ancak daha da fazlasına ihtiyaç var.” dedi.

KAYNAK: AA
Putin, Rus İHA üretiminin artırılmasını istedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya devlet savunma sanayi şirketi Rostec’in başkanı Sergey Çemezov ile Moskova’da bir araya geldi.

Batılı uçak şirketlerinin Rusya’dan ayrılmasıyla Rus uçak üreticilerine önemli bir fırsat doğduğunu vurgulayan Putin, “Üreticilerimizin boşalan bu pazarı doldurmaları için gerçek bir fırsat var. Yabancı üreticiler (Rus pazarına) dönmek istiyor, onlar geri gelmeden önce bunun halledilmesi gerek.” diye konuştu.

Putin, Rus İHA üretiminin de artması gerektiğini belirterek, “Kub ve Lancet çok etkili oluyor. Yabancı üretimi de dahil olmak üzere herhangi bir ekipmanı sadece yakmıyorlar, aynı zamanda cephane kısımlarını da patlatıyorlar. Üreticileri üretimi artıracakları sözünü verdiler. Bununla başa çıkıyorlar, ancak daha da fazlasına ihtiyaç var.” ifadelerini kullandı.

Çemezov da görüşmede Rus sanayi sektöründeki gelişmeleri aktararak, askeri helikopter ve uçak üretimini 2022’de iki kat artırdıklarını söyledi.

Ukrayna’da kullanılan askeri ürünlerin yüzde 90 düzeyinde Rus yapımı olduğuna işaret eden Çemezov, bunlar arasında T-90 tankları, İskander, Kinjal füzeleri, Ka-52, Mi-28, Su-57, Su-35 hava araçları ve Kub, Lancet gibi İHA’ların yer aldığını kaydetti.

Öne Çıkanlar
Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?
Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?
Altın fiyatları düşecek mi? 7 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları düşecek mi? 7 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Memleketin aydınlık birikimi tarikat ve cemaatlerin ensesinde olacak
Memleketin aydınlık birikimi tarikat ve cemaatlerin ensesinde olacak
Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?
Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Sokak röportajında konuşan AKP'li vatandaştan 'pişmanım' açıklaması: Vicdani olarak rahatsızım. Herkes hakkını helal etsin
Sokak röportajında konuşan AKP'li vatandaştan 'pişmanım' açıklaması: Vicdani olarak rahatsızım. Herkes hakkını helal etsin
Son Haberler
Polonya, Belarus sınırına ek bin asker göndermeyi planlıyor Dünya
Polonya, Belarus sınırına ek bin asker göndermeyi planlıyor
Rüyada okyanus görmek ne anlama geliyor? Rüyada okyanus görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada okyanus görmek ne anlama geliyor? Rüyada okyanus görmek ne demek?
Günün karikatürü geldi. Emre Ulaş bile bile lades diyen vatandaşı çizdi Karikatür
Günün karikatürü geldi. Emre Ulaş bile bile lades diyen vatandaşı çizdi
Eşinin ölümüne dayanamayıp intihar etti Yaşam
Eşinin ölümüne dayanamayıp intihar etti
Arka Sokaklar'ın Murat komiseri Uğur Pektaş son halini paylaştı. Yorum yağdı Magazin
Arka Sokaklar'ın Murat komiseri Uğur Pektaş son halini paylaştı. Yorum yağdı
Taksim'de havaya dolar saçtı: Vatandaşlar dolarları yakalamak için birbirine girdi Güncel
Taksim'de havaya dolar saçtı: Vatandaşlar dolarları yakalamak için birbirine girdi
Rüyada oluk görmek ne anlama geliyor? Rüya Tabirleri
Rüyada oluk görmek ne anlama geliyor?