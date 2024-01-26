Putin Ruslardan en az 3 çocuk istedi

Rusya’da Ukrayna ile olan savaştan dolayı nüfus sayısı her geçen yıl düşüş gösteriyor. Bu sebeple Rus lider Putin vatandaşlarından en 3 çocuk yapmalarını istedi.

Kaliningrad kentini ziyaretinde konuşan Putin, "İki kişi, sadece bir çocuk üretirse nüfus düşer İki çocukta bile yatay kalır. Nüfusun büyümesi için her ailede üç çocuğa ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Eğitim seviyeleri arttıkça ve kadınlar kariyerlerine öncelik verdikçe doğum oranlarının düşüş gösterdiğine de dikkat çeken Putin, "Elbette özellikle kadınlar için aileyi büyütmek çok zor, o nedenle genç ailelere yardım etmeye çalışıyoruz" diye konuştu. Rus lider, çiftlerin çocuk sahibi olmayı geç yaşlara ertelememesi gerektiğini, bunun devlet için bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz sene Rusya'da doğum oranları 1999'dan sonraki en düşük düzeye gerilemişti. Nüfus Dairesi de doğum oranlarındaki düşüşün 2027'ye kadar devam etmesinin beklendiğini duyurmuştu.

Rus hükümeti, çocuk sahibi ailelere düşük faizli ev kredisi gibi bazı destekler getirmişti.