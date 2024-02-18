Putin: Rusya’nın enerjide en güvenilir ortağı Türkiye

Kaynak: Bloomberght
Putin: Rusya’nın enerjide en güvenilir ortağı Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa’nın ekonomide geri dönüşü olmayan yola girdiğini belirtti.

Putin, Rus devlet kanalı Rossiya-1'a verdiği mülakatta enerji sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eski Fox News sunucusu Tucker Carlson'a verdiği röportajla ilgili konuşan Putin, "Bizim ve yurt dışındaki izleyicilerin, Ukrayna’da olup biten her şeyin ülkemiz için ne kadar hassas ve önemli olduğunu, düşünce şeklimizi, devletimizi anlamaları önemli. Onlar için bu taktiksel konumlarına yönelik bir gelişmeyken, bizim için bu bir kader, bir ölüm kalım meselesi." ifadelerini kullandı.

AVRUPA VE RUSYA’NIN ENERJİ SEKTÖRÜNDE DÖNÜŞÜM

Enerji alanındaki gelişmeleri de değerlendiren Putin, Batılı ülkelerin Rus gazı almayı bırakarak Rus ekonomisine kalıcı zarar vermeyi hedeflediğini vurguladı.

Fakat sürecin bunun aksine geliştiğini belirten Putin, "Geri dönüşü olmayan sürece giren onlar olmaya başladı. (Avrupa’daki) İmalat sanayi, ABD dahil, daha uygun koşulların yaratıldığı ve enerji kaynaklarının daha ucuz olduğu diğer ülkelere kayıyor. Çünkü doğal gazı sıvılaştırmaları, sonra okyanusa göndermeleri ve sonra yeniden gaz haline getirmeleri gerekiyor. Bütün bunlar ek maliyet ortaya çıkarıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Alman hükümetinin yürüttüğü mevcut politikayla kendi ekonomilerinin geleceğine devasa zararlar verdiğini söyledi.

Putin, Avrupa’nın Rus gazı alıp almayacağına kendilerinin karar vermesi gerektiğine işaret ederek, "İhtiyaçları varsa alırlar, yoksa biz de onlarsız hallederiz." dedi.

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