Putin şüpheli ölen muhalifi hakkında ilk defa konuştu

Tutuklu muhalif Aleksei Navalni’nin cezaevinde hayatını kaybetmesi hakkında, Vladimir Putin ilk kez konuştu. Putin, Navalni'nin ölümünün "her insanın ölümü gibi üzücü olduğunu, ancak mahkumların bazen her yerde cezaevlerinde de öldüğünü" kaydetti.

"Sayın Navalni'ye gelince, kendisi vefat etti ve bu üzücü bir olaydır. Ancak, ceza infaz kurumlarında ölen başka insanlar da oldu" açıklamasında bulunan Putin, ABD'li bir gazetecinin Navalni'nin ölümünü Rusya’daki demokrasinin seviyesiyle ilişkilendirmeye çalışması üzerine, "ABD hapishanelerinde de insanlar ölüyor, öyle değil mi?" dedi.

NAVALNİ NEDEN CEZA ALDI?

Navalni, zehirlendiği için Almanya Berlin’de tedavi görmüş ve 17 Ocak 2021 tarihinde Moskova’ya döndüğünde havaalanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021’de Moskova Şehir Mahkemesi’nde Navalni aleyhinde açılan dava sonuçlandı ve Navalni’nin yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yol ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarına uymadığı gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrildi.

Mahkeme, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalni'ye, aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezası verdi. Navalni, geçtiğimiz yılın ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı şahısların yer aldığı listeye eklendi.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN) tutuklu Navalni’nin cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirmişti.