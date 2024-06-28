Putin Trump ile Biden’ın tartışmasını izledi mi?

Trump ile Biden’ın tartışmasını izledi mi?

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin'in yoğun gündemi nedeniyle tartışmayı takip etmediğini, ancak yapılan açıklamaların detaylı bir şekilde inceleneceğini belirtti.

Peskov, ayrıca Kremlin'in, Fransa'daki parlamento seçimlerinin ilk tur oylamasına yönelik seçim kampanyasını gözlemlediğini ve siyasi dinamiklerdeki değişimleri takip ettiklerini ifade etti. Bununla birlikte, Peskov, bu durumun Fransa'nın iç işleri olduğunu ve Kremlin'in yorum yapmayacağını vurguladı. Avrupa Birliği'ndeki bazı adayların Rusya ile ilişkilerin normalleşmesine katkı sağlamayacağını belirten Peskov, Moskova ve Brüksel arasındaki ilişkilerin geleceğine dair beklentilerin düşük olduğunu ekledi.