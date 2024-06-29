Biden sonunda kabul etti. Trump’a karşı konuşmakta zorlanmıştı

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Biden sonunda kabul etti. Trump’a karşı konuşmakta zorlanmıştı

ABD Başkanı Biden rakibi Trump ile yaptığı ve konuşmakta zorlandığı tartışma sonrası ilk kez konuştu. Biden gençlik günlerinde olmadığını kabul etti.

ABD’de başkanlık seçimleri öncesinde merakla beklenen tartışma Perşembe günü gerçekleşti. CNN’de canlı yayınlanan tartışmada Biden ile Trump seçmenleri ikna etmeye çalıştı.

Trump, Biden’ı “ABD’nin gücünü azaltmakla” suçlarken, Biden ise rakibinin birçok iddiasını yalanladı. Trump, Başkan olması durumunda Ukrayna’daki savaşı bitireceğini söyledi.

CNN’deki tartışmada Biden’ın performansı büyük tartışmalara neden oldu. Biden’ın bazen sözlerinin anlaşılamaması ve düşüncelerini toparlayamaması, yaşı ile ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Tartışma sonrası yapılan ankette katılımcıların yüzde 67’si Trump’ın performansını daha iyi bulurken yüzde 33’ü ise Biden’ın performansını iyi buldu.

BIDEN’DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

ABD Başkanı Biden, Trump karşısındaki tartışma sonrası ilk kez konuştu. Biden, Başkanlık seçiminden çekilmeyeceğini vurgulayarak, "Eskisi kadar kolay yürüyemeyebilirim ya da eskisi kadar düzgün konuşamayabilirim. Eskisi kadar iyi tartışamayabilirim. Ama gerçeği nasıl söyleyeceğimi biliyorum" şeklinde konuştu.

Biden, "Bu işi nasıl yapacağımı biliyorum. İşlerin nasıl yapılacağını biliyorum. Milyonlarca Amerikalının bildiğini ben de biliyorum: Yere düştüğünüzde tekrar ayağa kalkarsınız" ifadelerini kullandı.

Trump’ın bir ulusal tehdit olduğunu belirten Biden, "Özgürlüğümüz için bir tehdit, demokrasimiz için bir tehdit, Amerika'nın temsil ettiği her şey için tam anlamıyla bir tehdit" dedi.

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