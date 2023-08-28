Putin Türkiye'ye gelmekten vazgeçti. Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağustos ayında Türkiye'ye geleceği söylenen, ancak daha sonra bu planını iptal eden Putin'le görüşmek için Rusya'ya gidecek.

Putin Türkiye'ye gelmekten vazgeçti. Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ağustos ayı içinde Türkiye'yi ziyaret etmesi beklenen ancak bu planından vazgeçen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 8 Eylül'de Rusya'da bir araya gelmeye hazırlanıyor.

ERDOĞAN 8 EYLÜL'DE RUSYA'YA GİDEBİLİR

Bloomberg'in Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek hafta Vladimir Putin ile Rusya'da bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor. Hindistan'da yapılacak G-20 zirvesinden önce, 8 Eylül tarihinde Rusya'ya seyahat etmesi beklenen Erdoğan'ın, Putin ile görüşerek Karadeniz Tahıl Girişimi'nin geleceğini masaya yatırması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı'na dayandırılan haberde, "Erdoğan’ın Karadeniz Tahıl Girişimi’ni canlandırmak üzere önümüzdeki hafta Rusya’da Putin ile görüşmesi bekleniyor… Erdoğan, 8 Eylül’de Rusya’ya gidebilir" ifadelerine yer verildi.

ERDOĞAN, FİDAN VE ÇELİK'TEN AÇIKLAMALAR

Geçtiğimiz hafta Macaristan dönüşünde açıklamalarda bulunan Erdoğan, eylül ayında "fırsat doğarsa" Rusya Devlet Başkanı Putin ile yüz yüze görüşebileceğini belirtmiş ve ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da yakın zamanda Rusya'ya ziyarette bulunabileceğini ifade etti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, bugün yaptığı açıklamada Erdoğan'ın Rusya ziyaretiyle ilgili konuştu. Çelik, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda Soçi'ye bir ziyareti olacak. O ziyaret sonrasında tahıl krizi konusunda yeni gelişmelerin olacağını, yeni aşamalara geçilebileceğini değerlendiriyoruz" dedi.

"YAKINDA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞEBİLİR"

Geçtiğimiz günlerde Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da Putin ile Erdoğan arasında beklenen görüşmenin yakın zamanda gerçekleşeceğini, konuyla ilgili bilgilendirmelerin yapılacağını duyurmuştu.

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