Putin Ukrayna’da savaşın nasıl biteceğini açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24. Devlet Başkanları Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna ile ilgili ateşkes teklifinin kabul edilmesinin çatışmaların durmasına ve müzakerelerin başlamasına olanak sağlayacağını belirtti.

Putin konuşmasında, ŞİÖ üye ülkeleri arasındaki ortaklık etkileşiminin önemine vurgu yaparak, Rusya'nın ŞİÖ ülkeleriyle ticaret hacminin önemli ölçüde arttığını ve ulusal para birimleriyle yapılan ticaretin payının arttığını dile getirdi. Ayrıca zirvede alınan kararların ŞİÖ'nün rolünü ve etkisini artıracağını ifade etti.

Putin, bölgede güvenliğin korunması gerektiğini vurgulayarak, terörle mücadele ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konularına da değindi.

Ukrayna krizine de değinen Putin, Rusya'nın krizin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduğunu belirtti. ABD ve müttefiklerinin politikalarının krize yol açtığını savunan Putin, çözüm için teklifler sunduklarını ancak bunların kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Putin, ŞİÖ ülkelerinin Ukrayna meselesinin çözümü için önerileri dikkate almaya hazır olduğunu da ifade etti.

Son olarak Gazze Şeridi'ndeki duruma da değinen Putin, ABD'nin Filistin sorununa tek taraflı müdahalelerinin ters etki yarattığını ve barışçıl çözümlerin önemine vurgu yaptı.

Afganistan-ŞİÖ Temas Grubu'nun yeniden faaliyete geçirilmesi fikrini desteklediklerini belirten Putin, bu adımın Afganistan'daki durumun çözümüne katkı sağlayabileceğini söyledi.