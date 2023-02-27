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Putin’den ABD’li sinema oyuncusu Steven Seagal’a dostluk nişanı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’li sinema oyuncusu Steven Seagal’ı dostluk nişanı ile ödüllendirdi.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 19:43
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Putin’den ABD’li sinema oyuncusu Steven Seagal’a dostluk nişanı

Putin’den ABD’li sinema oyuncusu Steven Seagal’a dostluk nişanı
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Putin’in imzaladığı karara göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı ABD ve Japonya ile insani ilişkiler özel temsilcisi ve sinema oyuncusu Seagal’a “uluslararası kültürel ve insani işbirliğinin gelişmesine büyük katkısı” nedeniyle “dostluk nişanı” verilmesi uygun görüldü.

ABD’li sinema oyuncusu Seagal 2016’da Rus vatandaşlığı almıştı.

Daha önce özel elçi olarak atanmıştı

Rusya 2018'de ABD ile ilişkilerini geliştirmek için ünlü oyuncu Steven Seagal'ı özel elçi olarak atamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Seagal'ın görevinin "kültür, sanat, kamu ve gençlik değişim programlarında işbirliği de dahil insani yardım alanında Rusya ve Birleşik Devletler arasındaki ilişkileri kolaylaştırmak" olacağını açıklamıştı.

Ukrayna'ya girmesi yasak

Steven Seagal 2017'de, Ukrayna'nın doğusunda Rus isyancılarla Ukrayna güçleri arasındaki çatışmalar şiddetlenirken Rus vatandaşlığı aldığında, Ukrayna oyuncunun ülkeye girişini yasaklamıştı.

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