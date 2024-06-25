Putin'den ateşkes çıkışı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da başlayan 10. Primakov Okumaları Uluslararası Forumu’na katılanlara bir mesaj gönderdi.

Forumun son yıllarda önemli hale geldiğini belirten Putin, bu forumda, küresel ekonomi ve siyasete ilişkin güncel konuların konuşulduğuna dikkat çekti. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS'in önemli olduğunu vurgulayan Putin, "BRICS, dikte ve zorlayıcı baskılardan bağımsız eşitlik ilkelerine dayalı adil ve demokratik bir dünya düzeninin inşa edilmesi sürecinde öncülük ediyor" ifadelerini kullandı.

Verdiği mesajda, Ukrayna krizi hakkında da konuşan Putin, 14 Haziran'da Ukrayna'nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO'ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde Kiev ile müzakerelere başlayabilecekleri hakkında bir teklifinin olduğunu hatırlattı.

Putin, söz konusu teklifin çatışmaları durdurabileceğini ama Batı’nın bu teklife rasyonel yaklaşmadığını iletti ve "Teklifimizin özüne bakmak istemeyen Batılı siyasetçilerin aksine, foruma katılanların bu konuya rasyonel bir şekilde yaklaşacaklarını, bu teklifin gerçekten çatışmaların durdurulmasını öngördüğünü ve meselenin siyasi diplomatik yollarla çözüm sürecine geçişini görebileceklerini umuyorum" açıklamasını yaptı.