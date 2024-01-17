Putin'den 'darbe' uyarısı: İstanbul'da her konuda anlaşmıştık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da devam eden savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Belediye başkanlarıyla başkent Moskova'da yaptığı toplantıda konuşan Putin, Ukrayna’nın karşı saldırısının "başarısız" olduğunu söyledi.

Putin, "Sadece saldırıları başarısız kalmadı, inisiyatif de Rusya Silahlı Kuvvetlerin elinde. Böyle devam ederse Ukrayna devleti çok ciddi bir darbe alabilir." dedi.

Putin, Ukrayna'da elde edilen topraklardan vazgeçilmesinin mümkün olmadığını da kaydetti.

Rus lider, "Bunun mümkün olmadığını herkes anlıyor. Ukrayna ile Batılı seçkinler de anlıyor. Konuşulan barış formülü, Ukrayna Devlet Başkanı'nın Rusya ile müzakereleri yasaklayan kararnamesinin devamıdır. Bunlar müzakereyi engelleyen koşullar." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA HER KONUDA ANLAŞMIŞTIK"

Savaşın ilk aylarında İstanbul’da müzakerelerin yapıldığına dikkati çeken Putin, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Onlar müzakerelerden vazgeçti. İstanbul'da her konuda anlaşmıştık. Ukrayna müzakere grubunun başkanı da imzasını attı. Bu belge bizde. Şimdi ise onlar, dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un anlaşmaları uygulamamaya ikna ettiğini açıkladılar. Aptal değiller mi? Bizden sorunları barış yoluyla çözmeye hazır olduğumuza dair sinyal vermemizi ve Kiev'den birlikleri çekmemizi istediler.

Birlikleri bir gün sonra çektik. Sonra tüm anlaşmaları çöpe attılar. Mesele daha 1,5 yıl önce çözülürdü. Bu, onların bağımsız olmadığını bir kez daha gösteriyor. Ukrayna'da savaş 2022'de değil, 2008'de NATO'nun kapılarının Ukrayna ve Gürcistan'a açılması yönünde karar alındığında başladı. Ukrayna bağımsızlığını, tarafsız bir devlet olduğuna dair bir deklarasyonla kazandı.”