Putin'den milyonları etkileyecek kritik imza

Ukrayna ile şiddetlenen çatışmalarda zor günler geçiren Rusya'da, kritik bir karara imza atıldı. Ülkede askere çağrılma yaşı 27'den 30'a yükseltilirken, bu kişilerin yurt dışına çıkışlarına yasak getirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki askere çağrılma süreci ve Federal Ulusal Muhafız Servisine (Rosgvardiya) ilişkin çeşitli kararları onayladı.

YAŞ 30'A YÜKSELTİLDİ

Buna göre, askere çağrılma yaşı 27'den 30'a yükseltilirken, Rusya'da artık 18 ila 30 yaşındaki vatandaşlar askere çağrılabilecek. Karar 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek.

YURT DIŞINA ÇIKIŞLARI YASAKLANDI

Putin tarafından onaylanan diğer kararlara göre, Rusya'da askere çağrılanların yurt dışına çıkmaları yasaklanırken, Rosgvardiya da artık ağır askeri ekipmanlar temin edip kullanabilecek.

Ayrıca Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve çeşitli güvenlik birimlerine insansız hava araçlarını vurma yetkisi de verildi.