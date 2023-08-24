Putin'den Prigojin'in ailesine başsağlığı mesajı: Ciddi hataları vardı

Rusya lideri Putin, uçak kazası sonrası hayatını kaybeden Wagner lideri Prigojin'in ailesine başsağlığı diledi. Putin, Prigojin hakkında yaptığı açıklamalarda 'ciddi hataları vardı' ifadesini de kullandı.

Putin'den Prigojin'in ailesine başsağlığı mesajı: Ciddi hataları vardı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 10 kişinin öldüğü uçak kazasında hayatını kaybeden Wagner'in kurucusu Prigojin'in ailesine taziye mesajı gönderdi.

Putin, mesajında "Prigojin'i 1990'lı yıllardan beri tanıyordum. Yetenekli bir iş insanıydı. Soruşturmanın sonuçlarına bakacağız, bu zaman alacak." ifadelerine yer verdi.

"Wagner, Ukrayna'daki Nazizme karşı yapılan mücadeleye önemli bir katkı sağladı ve bunu asla unutmayacağız" diyen Rusya Devlet Başkanı uçak kazasıyla ilgili soruşturma komitesi başkanının
soruşturmanın başladığına dair bilgi verdiğini de belirtti.

"CİDDİ HATALARI DA OLDU"

Rus lider, “Prigojin’i çok uzun zamandır, doksanlı yılların başından beri tanırdım. O kaderi karmaşık bir insandı ve hayatta ciddi hataları da oldu, aynı zamanda hem kendisi için, hem de son aylarda olduğu gibi, ortak amacımız adına kendisinden rica ettiğim zamanlarda gerekli başarıları elde etmeyi başardı. O yetenekli bir insan, yetenekli bir iş adamıydı, sadece kendi ülkemizde değil, yurt dışında da, özellikle de Afrika'da çalıştı ve başarılar elde etti” diye konuştu.

PRİGOJİN'İN ÖLÜMÜNDE SUİKAST ŞÜPHESİ

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, dün ülkenin Tver bölgesinde bir özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), düşen uçakta ölenlerin arasında Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin'in de bulunduğunu aktarmıştı.

Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın, Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürülmüştü.

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran günü Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

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