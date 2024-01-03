Putin'den Ukrayna'ya net mesaj: Saldırılar şiddetlenecek

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Mine Akcan
Putin'den Ukrayna'ya net mesaj: Saldırılar şiddetlenecek
Rus Lider Putin, Ukrayna'ya yönelik saldırıların şiddetleneceğini söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş yaklaşık 2 yılı geride bırakırken, Rusya'nın saldırılarının şiddeti de giderek artıyor.

Rusya'nın "Bejgorod" kentine yapılan ve en az 22 kişinin ölümü ve 100'ü aşkın kişinin de yaralanmalarına sebep olan son şiddetli saldırı üzerine bu ülkenin Cumhurbaşkanı Vladimir Putin bir konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırılarının arttırılacağını belirtti.

Rus haber ajanslarının bildirdiğine göre Putin bir askeri hastaneye yaptığı ziyaretinde "Saldırılarımız artacak. Sivillere karşı işlenen hiçbir cinayet karşılıksız kalmaz" şeklinde konuştu.

Putin ayrıca, Rusya'nın sivil hedefleri vurmadığının altını çizerek "Biz askeri hedeflere saldırıyoruz ve bunu da sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

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