Putin'den Wagner açıklaması: Cesetlerde el bombaları bulundu

Rus lider Putin, Wagner şefi Prigojin'in hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yapılan soruşturmaya yönelik konuştu. Putin, 'Wagner askerlerinin üzerinde el bombaları bulundu' dedi.

Putin'den Wagner açıklaması: Cesetlerde el bombaları bulundu

Rusya Devlet Başkanı Putin, Wagner lideri Prigojin’de dahil olmak üzere toplam 10 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmaya dair açıklamalarda bulundu.

CESETLERİN ÜZERİNDEN EL BOMBASI ÇIKTI

Soçi şehrinde düzenlenen Valday Forumu’nda konuşan Rus lider, "Yöneticilere ne olduğuna dair soru işaretleri hala duruyor. Soruşturma komitesi başkanı geçtiğimiz günlerde kurbanların cesetlerinde el bombası parçalarının bulunduğunu söyledi” dedi.

Soruşturmada uçağa dışarıdan bir saldırının tespit edilmediğini ifade eden Putin, “Maalesef mağdurların kanında alkol veya uyuşturucu madde varlığının tespitine yönelik herhangi bir inceleme yapılmamış. Her ne kadar St. Petersburg'daki şirkette yaşanan meşhur olaylardan sonra Wagner’in merkez ofisinde sadece 10 milyar ruble nakit değil, aynı zamanda 5 kilogram kokain de bulduğunu bilsek de. Bana göre bu incelemenin yapılması gerekiyordu ama yapılmamış” dedi.

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