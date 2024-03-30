Putin’in en yakınındaki isme rüşvet suçlaması

Avrupalı ​​yetkililer, Vladimir Putin'e yakın bir oligark olan Viktor Medvedchuk’u, Rus nüfuz operasyonunun bir parçası olarak AB milletvekillerine rüşvet vermekle suçladı.

Belçikalı ve Çek yetkililere göre, Rusya cumhurbaşkanının kızlarından birinin vaftiz babası olan Ukraynalı oligark ve uzun süredir siyasi ajan olan Viktor Medvedchuk'un, Kremlin propagandasını satmaları için politikacılara para ödeyen bir plan yürüttüğü iddia ediliyor.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo Perşembe günü ülkesinin parlamentosuna, Çek yetkililerin Medvedchuk ve onun bir ortağının yanı sıra Prag merkezli bir kişiye yaptırım uygulamasından bir gün sonra, "Rusya'nın AB parlamenterlerine yaklaştığını ve aynı zamanda burada Rus propagandasını teşvik etmeleri için onlara para ödediğini" söyledi.

Çek dışişleri bakanlığı, Medvedchuk'un Çek topraklarında "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını baltalamayı" amaçlayan bir "Rus nüfuz operasyonu yürüttüğünü" söyledi. Bakanlık, operasyonu gerçekleştirmek için "Avrupa'nın Sesi şirketi aracılığıyla hareket ettiğini" söyledi.

Bakanlık, Prag'ın ulusal seyahat yasağı ve mal varlığının dondurulması kararının "Çek Cumhuriyeti'nin güvenlik çıkarına olduğu kadar, yaklaşan Avrupa parlamentosu seçimleriyle ilgili demokratik süreçlerin korunmasına da katkıda bulunduğunu" söyledi.