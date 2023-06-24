Putin’ın işbirlikçisi Kadirov’un askerleri Rostov’a gidiyor

Rusya'da Kremlin ile Ukrayna Savaşı'nda da görev alan paralı asker grubu Wagner arasında ipler tamamen koptu.

Çeçen lider Ramazan Kadirov, Rusya'da devlet ve Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin arasındaki gerilime ilişkin açıklama yaptı.

Rus paralı asker grubu Wagner, Ukrayna savaşında kritik öneme sahip Rostov bölgesindeki birçok noktaya zırhlı araçlarını konuşlandırdı.

Bunun ardından, Çeçen askerler, Wagner krizi nedeniyle "terörle mücadele operasyonu" rejimi ilan edilen Rostov bölgesine hareket etti.

WAGNER ROSTOV'DA

Rus paralı Asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in Rus ordusuna karşı başlattığı isyan devam ediyor. Wagner savaşçılarının Ukrayna savaşında operasyon yürüten Rusya Güney Askeri Bölge Komutanlığına ait karargahın bulunduğu Rostov bölgesindeki hareketliliği sürüyor. Bölgede yer alan Rostov-on-Don kentinde Rus ordusuna karşı çatışma hazırlığı içerisinde olduğu görülen Wagner savaşçıları, cadde ve sokaklara zırhlı araçlar konuşlandırdı.

Güney Askeri Bölge Komutanlığı karargah binasını kuşatan Wagner savaşçılarının diğer bazı kamu binalarında da kontrol sağladığı belirtildi.

Rus ordusuna ait onlarca aracın ise Rostov’a doğru ilerlediği aktarılıyor.