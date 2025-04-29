Putin'in itirafı sonrası Çin'den ilk açıklama geldi

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Putin'in itirafı sonrası Çin'den ilk açıklama geldi

Çin, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğine müdahale etmeyeceğini duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Rusya ve Kuzey Kore'nin ilişkilerinin tamamen kendi iç meseleleri olduğunu belirtti.

Kuzey Kore, Rusya'nın Kursk'taki operasyonlarına katıldığını doğruladı ve Kim Jong-un, bu adımı "stratejik dostluk" olarak nitelendirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Koreli askerleri "dayanışma ve cesaret" için teşekkür etti. Ayrıca, Putin, Kuzey Kore'nin Rusya'yı savunma görevini "onurla" yerine getirdiğini ve bu ülkeler arasındaki dostluğun daha da güçleneceğini vurguladı.

Çin'in tarafsızlık pozisyonu, ülkeler arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkilerin sağlam kalmasını sağladı. Çin, Rusya'ya uygulanan Batı ambargolarına karşı destek verirken, aynı zamanda Kuzey Kore ile de ilişkilerini sürdürdü. Çin, son zamanlarda, Rusya’nın savunma sektörünü destekleyen "çift kullanım" teknolojileri sağladı. Bunun yanı sıra, Ukrayna'da Çinli savaşçılar olduğu iddiaları da gündemde.

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