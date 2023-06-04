Putin’in savaş kabinesindeki Türkler -Dr. Girayalp Karakuş

Bazı çevreler Rus ordusunun aslında Turan ordusu gibi hareket ettiği şeklinde benzetmeler yaptı. Rusya’daki Türklerin etkinliği sadece Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ile sınırlı değildir. Ayrıca Rusya’da Türk kökenli pek çok siyasetçi, asker, iş ve bilim insanı çıkmıştır. Son dönemde herkes binlerce Çeçen askerinin Ukrayna’ya savaşmaya gittiğini haber yaparken Türk kökenli önemli şahsiyetleri konuşmamaktadır.

RUSYA’DA TÜRKLER ETKİN

Rusya’da Türkler içerisinden pek çok bürokrat, siyasetçi, iş ve bilim insanı çıkmıştır. Örneğin Türk kökenli Rus iş insanları şunlardır: “Vahid Alekberov, Aras Ağalarov, Telman İsmailov, İgor Aşurbeyli, Vagit Alekperov, İskender Halilov”. Bu isimlerin içinden Aras Ağalarov $1.6 milyar serveti olan ve Robert de Niro'nun da ortağı Azeri kökenli Rus milyarderdir. Dimitri Medvedevle dostlukları vardır. Telman İsmailov Moskova'nın ünlü pazarı Çerkizovski'nin sahibiydi. Vagit Alekperov ise Forbes dergisine haber olacak kadar büyük bir servete sahiptir. İskender Halilov ise Bodrum Hilton’un sahibiydi. Ayrıca Halilov pek çok yerde otelleri olan bir zengindir. İgor Aşurbeyli mühendis ve girişimcidir. Azerbaycan tarihinde etkili bir soylu aileye mensuptur. Rusya’da kurduğu enerji şirketinin yıllarca yöneticiliğini yürütmüştür. 2016’da UNESCO tarafından nanoteknoloji alanındaki katkılarından dolayı bilim madalya sahibidir. Rusya’da Türk kökenli bilim insanı da bir hayli fazladır. Örneğin; “Aleskerov Fuad Tagievich, İlham Rahimov, Abbas Çayxorski” sayılabilir. Bu isimlerden İlham Rahimov Putin’in üniversite yıllarından sınıf arkadaşıdır. Dünyada pek çok yerde onursal bilim insanı ödülü almıştır. Çayxorski ise ünlü bir kimyagerdir. Atom kralı olarak nitelendirilir. Kimyaya elementlerin periyodik tablosunu kazandırmıştır. Aleskerov Fuad Tagievich ise ünlü bir matematikçidir. Uluslararası göçün ekonometrik modellerini gözden geçirdi ve uluslararası geçiş için yeni modeller önerdi.

TUVA KÖKENLİ BAKAN

Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'da Türklerin yaşadığı Tuva bölgesinde, Tuvalı bir baba ve Rus bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Tuvalar Rusya'nın Tuva Cumhuriyeti'nde ve Moğolistan'ın kuzeyinde yaşayan bir Türk halkıdır. Sergey Şoygu'nun soyadının çok az bilinen bir öyküsü var. Sergey Şoygu'nun soyadı Kujuget olan babası doğduğunda, nüfus memuru isimle soy ismi yanlış kaydediyor. Böylece ailenin soyismi değişiyor.

Şoygu, 1977 yılında Krasnoyarsk Politeknik Enstitüsü'nden inşaat mühendisi olarak mezun oldu. 1988'de Komünist Parti'ye üye olan Şoygu, 1999'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya'ya katıldı. Şoygu aynı yıl, doğal afet olaylarında yaptığı hizmetlerden dolayı "Rusya Federasyonu Kahramanlık Madalyası"na layık görüldü. Futbol oynamaktan ve ata binmekten büyük keyif alan Rus bakan, değeri 40 milyon dolar olduğu belirtilen Rusya'nın en değerli "kılıç" koleksiyonuna sahip. Şoygu, askeri geçit töreninden önce haç çıkartan ilk Savunma Bakanı olarak biliniyor. Sovyetler Birliği ideolojisinin etkisi ile din ile milliyetçiliğin dışlandığı Rus siyasetinde, geç vaftiz edilmiş ve “yarı Rus” kökenli bir siyasetçinin Haç Çıkarma hareketi yapması çok tartışıldı.

Ayrıca bir sene önce Rusya Millî Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun kızı olan Kseniya Şoygu, Rusya-Kıbrıs milli maçında Instagram hesabından bozkurt işaretli fotoğraf paylaştı. Kseniya Şoygu bu hareketiyle Türklük mesajı verdi.

Şoygu dokuz dil bilen biri. Bu bakan İngilizce, Almanca ve Japonca gibi dillerin yanı sıra Türkçe lehçelerini de bilmektedir.

ŞOYGU’NUN BABASI TUVA

Rusya Federasyonu Savunma Bakanı, Orgeneral rütbesi ve ekonomi doktorası bulunan Şoygu, Tıva (Tuva) Türklerinin Küjuget boyundan. Babası Kujuget’ın adı da bu boydan geliyor. 11 Ekim 1944’te Sovyetler Birliği’ne katıldıktan sonra kurşuna dizilen Sovyet muhaliflerinden Askeri Komiser Küjüget Seren, Şoygu’nun babası Sergey Küjüget’ın (Kuzhuget Sergeevich Shoigu) yakın akrabası. Ataları “kam” yani şaman. Kuzhuget Shoigu, göçebe bir sığır yetiştiricisi, okuma yazma bilmeyen bir çobanın oğlu olarak Ağustos 1921'de Asya'nın merkezinde bağımsız bir devletin - Tannu-Tuva Ulus'un kurulduğunu ilan eden Tuva halkının tarihi kongresinden bir ay sonra doğdu. Kujuget Sereyeviç, Pravda’nın editörlüğünü de yapmış bir gazeteci, yazar ve Komünist Parti görevlisiydi. Shoigu Kuzhuget Sereevich, cumhuriyetçi Shyn (Pravda) gazetesinin editörü olarak çalıştı. Komünist Parti Tuva bölgesel parti komitesi sekreteri olarak, Tuva ASSR Bakanlar Konseyi'nin ilk başkan yardımcısı idi. Kuzhuget Shoigu, Aralık 2010’da öldü. İki kitap yazdı: Kara Akbaba Tüyü ve Tannu-Tyva. Göllerin ve Mavi Nehirlerin Ülkesi. Annesi Aleksandra Yakovlevna, Kudryavtseva Ukrayna Lugansk bölgesinden Rus bir ailenin kızı. Bir zooteknisyen ve Tıva ÖSSC’nin parlamentosunda vekildi. Şoygu annesinin de etkisiyle Ortodoks Hristiyandır. Oysa Tuvaların büyük çoğunluğu Budizme inanmaktadır.

ŞOYGU RUSYA’YI YÖNETEBİLİR

Sergey Şoygu, dokuz dil bilmektedir. Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Putin’in arkasındaki en büyük güç olarak biliniyor.

Rusyada mevcut anayasa çerçevesinde Putin'in görev süresi 2024'te sona eriyordu. 10 Mart 2020’de Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma, Vladimir Putin'in devlet başkanlığı görev süresini uzatacak anayasa değişikliği düzenlemesini kabul etti. Böylelikle 2024’te görev süresi sona erecek Putin’in 2036’ya kadar iktidarda kalmasının yolu açıldı. Putin’in 2024 sonrası için “tamam mı devam mı” diyeceğini şimdiden söylemek imkânsız. Bu kararı kendisi verebileceği gibi, Rus devlet kurumlarının başkanlarından oluşan üst kurul ve uluslararası konjonktür belirleyebilir. Bununla birlikte yerine geçebilecek isimlerle ilgili farklı söylentiler mevcut. Onlardan biri de 65 yaşındaki 21 Mayıs 1955 doğumlu, ikizler burcundan, Tuva Türkü Ortodoks Hıristiyan Rusya Federasyonu Milli Savunma Bakanı Sergey Şoygu. Rus kamuoyundaki belirgin beklentiye göre Sergey Şoygu, Putin’in vârisi.

Hatta zaman zaman yapılan kamuoyu araştırmalarında Rus halkının Devlet Başkanı’ndan sonra en sevdiği politikacı olarak ismi çıkıyor.

KAZAN TÜRKÜ GERASİMOV

Bir diğer Türk kökenli Rus generali, 9 Kasım 2012’de Rusya Federasyonu(RF) Genel Kurmay Başkanlığı görevine getirilen General Valery Gerasimov. Tataristan Kazan doğumlu. Valery Vasilyevich Gerasimov, Tatar Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (şu anda Tataristan Cumhuriyeti) olan Kazan'da sıradan bir işçi sınıfı ailesinde doğdu. Gerimov soyadı Bizans’tan Rusya’ya geçen bir soyadı. Aziz Gerasimov’dan geliyor. Bir iddiaya göre ailesinin kökeni Volga bölgesinden Tataristan’a gönderilen Ruslara dayanıyor. Bu iddiaya göre hakiki Slavca olan bu soyadı Kırımminsk ve Kiev bölgesinde çoğunlukta. Ancak Kazan doğumlu olmasından dolayı Tatar Türkü olabileceği yüksek ihtimal.

GERASİMOV DOKTRİNİ

Valery Gerasimov, “hibrid savaş” olarak kavramsallaştırılan stratejinin mimarı kabul ediliyor. “Gerasimov Doktrini” olarak da adlandırılan hibrid savaş, “non-linear” war, “kirli savaş” gibi farklı isimlerle de anılmakta. Ona göre Hibrid savaşın asıl özünü regular military’nin savaş içerisinde kullanılmadığı süreçte kullanılan araç ve yöntemler oluşturmaktadır. Özel operasyon kuvvetlerinin yönetimi altında ayrılıkçı/muhalif unsurların yönetimi ele geçirerek istenilen hedefin elde edilmesi doğrultusunda yönetilmesi ise hibrid savaşın stratejik boyutunu oluşturur.

Gerasimov; 21’inci yüzyılda savaş ve barış arasındaki sınırların belirsizleşmeye başladığını, artık savaşların harp ilan edilmeksizin yaşanacağını ve şimdiye kadar yaşanmış savaş karakteristiğinin dışına çıkmaya başladığını ayrıca bilgi, politik, ekonomik ve siber alanlarda çatışmalar ile insani yardım ve diğer askeri olmayan metotların daha yoğun kullanılmaya başlandığını vurgulamıştır. General Gerasimov; bu yeni tip çatışma ortamında siyasi ve stratejik hedeflere ulaşmak maksadıyla askeri birliklerin desteklenen değil destekleyen unsur olarak rol oynamaya başladığını, askeri olmayan unsurların ağırlığının arttığını ve pek çok durumda, yaratılan sinerjinin konvansiyonel askeri unsurların silah gücünün çok ötesine geçtiğini belirtmiştir. Rusya Genelkurmay Başkanı General Valery Gerasimov tarafından yazılan ve Gerasimov Doktrini olarak adlandırabileceğimiz bu yaklaşımda, özel kuvvetlerin yanında silahlı düzensiz güçlerin ve özel askerî şirketlerin harekât alanında kullanımı ile birlikte yeni aktörler olarak öne çıktıkları görülmektedir.

ÇEVRESİNDE SAYGI DUYULUYOR

S.K. Şoygu'nun kişisel olarak belirttiği gibi, Valery Vasilyevich Gerasimov bir kişi ve askeri lider olarak saygı görmektedir. Harbiyeli bir ordu generaline zor bir yaşam yolundan geçti, Genelkurmay'da ve askeri operasyonların gerçek koşullarında paha biçilmez bir deneyime sahip. Çalışma ortamında Valery Vasilievich'e saygı duyulur, görüşünün her zaman yetkisi vardır. Sorumlu bir görevin yerine getirilmesini emanet eden üst düzey askeri liderlik, V.V. Gerasimov'un herhangi bir konuyu başarılı bir sonuca getireceğinden tamamen emindi.