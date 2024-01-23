Putin'in Türkiye ziyareti hakkında açıklama yapıldı

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Putin'in Türkiye ziyareti hakkında açıklama yapıldı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin hazırlık sürecinin devam ettiğini belirterek, "Rusya ve Türkiye arasında üst düzeydeki temaslar gündemde." dedi.

Dmitry Peskov, Rusya’nın başkenti Moskova’da gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye yapacağı ziyaretin hazırlıklarının devam ettiğini belirtti. “Rusya ve Türkiye arasındaki üst düzey temaslar gündemde ve bu ziyaretin hazırlıkları yapılıyor. İki lider, ziyaretin tarihi konusunda anlaştıklarında sizleri bilgilendireceğiz.” dedi.

Peskov, Rusya ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev ve Harkiv şehrine yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırıya dikkat çekti. Ancak, bu saldırının, Ukrayna ordusunun hafta sonu Donetsk’te düzenlediği ve 28 kişinin ölümüne yol açan saldırının bir yanıtı olmadığını belirtti.

Peskov, “Özel bir askeri operasyon yürütüyoruz, ancak Kiev yönetiminin aksine, ordumuz sosyal tesislere, sivil yerleşim alanlarına veya sivillere saldırı düzenlemiyor. Bu durum, ordumuzu Kiev yönetiminin ordusundan ayırıyor.” dedi.

Rusya’nın ilhak ettiği Donetsk şehrinde, Ukrayna ordusunun hafta sonu düzenlediği saldırıda 28 kişi hayatını kaybetti ve en az 20 kişi yaralandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu saldırıyı kınamaları için tüm sorumlu hükümetlere ve uluslararası kuruluşlara çağrıda bulundu.

Kremlin, bu saldırıyı “korkunç bir terör eylemi” olarak nitelendirdi ve kınadı.

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