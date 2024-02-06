Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili ABD'den açıklama geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, düzenlediği günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Patel, Rus lider Putin'in Türkiye'ye yakın zamanda gerçekleştireceği ziyaretle ilgili soruya, "Eğer herhangi bir ülke Rusya'nın bazı kötü niyetli davranışlarından vazgeçme konusunda anlamlı bir rol oynayabilecekse bunu kesinlikle memnuniyetle karşılarız" cevabını verdi.

Yetkili, "Türkiye'nin, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin başarıya ulaşmasındaki etkisine" de değindi.

Patel, "Ukrayna tahılının gitmesi gereken yere ulaşmasının ve bu alanda güvenilir bir ilerleme kaydedilmesinin kritik önemini hissetmeye devam ediyoruz. Bu kesinlikle hoş karşılanacak bir şey" dedi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, 29 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapıldığını söylemişti.