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  • Putin'e büyük şok... Vaftiz kızı sınırı yürüyerek geçip ülkeden kaçtı

Putin'e büyük şok... Vaftiz kızı sınırı yürüyerek geçip ülkeden kaçtı

Bir dönem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile aralarından su sızmayan hatta vaftiz kızı olduğu öne sürülen Ksenia Sobchack'ın evine polisler tarafından baskın düzenledi. Sobchack bu olayın ardından Belarus-Litvanya sınırını yürüyerek geçti ve Rusya'dan kaçtı. 

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 13:15
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Putin'in vaftiz kızı sınırı yürüyerek geçip ülkeden kaçtı

Putin'e büyük şok... Vaftiz kızı sınırı yürüyerek geçip ülkeden kaçtı
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Eski bir Playboy modeli olan Sobchack, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini eleştiren isimlerdendi. Rus basınında yer alan haberlere göre polis Sobchack'in evine baskın düzenledi. Haberlerde Sobchack'in daha sonra Rusya'dan kaçtığıaktarıldı. Sobchack son olarak da ülkesinde 'ajanlık' ile suçlandı. 40 yaşındaki Rus modelin Moskova'dan Belarus'a kaçtığı buradan da Litvanya'ya giden bir uçağa bindiği  iddia edildi.

PUTİN'İ ELEŞTİRİNCE ARALARI AÇILDI

Bir dönem Putin'in yakın dostu olan Anatoli Sobchack'ın kızı ile Kremlin arasındaki ilişkiler oldukça yakın olsa da Ukrayna işgalinin ardından Sobcack'in Putin'i eleştirmesiyle ikilinin arası açıldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Ksenia Sobchack'ın Putin'e muhalif tavırları ve savaş karşıtıı açıklamalar yapması üzerine Rus lider ve vaftiz kızı arasında soğuk rüzgarlar esmeye başladı.

HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Ksenia'nın babası Anatoli, Putin'in hukuk profesörü ve KGB casusuna St Petersburg belediye başkan yardımcısı olarak Rus siyasetindeki ilk rolünü veren akıl hocasıydı.

Rus basını, Sobchak'in 'yabancı ajan' olarak damgalanmadan önce ülkeden kaçtığını yazarken, Rus bir medya kanalı da 'devlet kurumları hakkında yalan haberler yaydığı' iddiasıyla hakkında hapis istenen bir soruşturma yürütüldüğünü yazdı.

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Tekin Ertürk
27.10.2022 13:32
Çok belirgin ki, ülkesinden kaçmış. Amerika, İngiltere, Fransa vb. neden Güçlü? En değerli para İngiliz Sterlini neden? Bir zamanlar belediye otobüslerinde "there is probably no god yazdığı için.  
 
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