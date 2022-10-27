Putin'e büyük şok... Vaftiz kızı sınırı yürüyerek geçip ülkeden kaçtı

Eski bir Playboy modeli olan Sobchack, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini eleştiren isimlerdendi. Rus basınında yer alan haberlere göre polis Sobchack'in evine baskın düzenledi. Haberlerde Sobchack'in daha sonra Rusya'dan kaçtığıaktarıldı. Sobchack son olarak da ülkesinde 'ajanlık' ile suçlandı. 40 yaşındaki Rus modelin Moskova'dan Belarus'a kaçtığı buradan da Litvanya'ya giden bir uçağa bindiği iddia edildi.

PUTİN'İ ELEŞTİRİNCE ARALARI AÇILDI

Bir dönem Putin'in yakın dostu olan Anatoli Sobchack'ın kızı ile Kremlin arasındaki ilişkiler oldukça yakın olsa da Ukrayna işgalinin ardından Sobcack'in Putin'i eleştirmesiyle ikilinin arası açıldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Ksenia Sobchack'ın Putin'e muhalif tavırları ve savaş karşıtıı açıklamalar yapması üzerine Rus lider ve vaftiz kızı arasında soğuk rüzgarlar esmeye başladı.

HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Ksenia'nın babası Anatoli, Putin'in hukuk profesörü ve KGB casusuna St Petersburg belediye başkan yardımcısı olarak Rus siyasetindeki ilk rolünü veren akıl hocasıydı.

Rus basını, Sobchak'in 'yabancı ajan' olarak damgalanmadan önce ülkeden kaçtığını yazarken, Rus bir medya kanalı da 'devlet kurumları hakkında yalan haberler yaydığı' iddiasıyla hakkında hapis istenen bir soruşturma yürütüldüğünü yazdı.