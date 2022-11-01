Putin ‘Türkiye’de ısrarcı: Hızlıca kurabiliriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Soçi'de bir araya geldi.

Yaptığı üçlü görüşmenin sonunda düzenlenen basın toplantısında, Avrupa'ya gaz tedarikine değinen Putin, "Doğrudan Avrupa ile çalışmak çok zor" dedi, Türkiye'ye işaret etti.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede dile getirdiği, "Türkiye'de büyük bir ikmal merkezi kurabiliriz" önerisini tekrarlayarak, "Çok hızlı bir şekilde Türkiye'de bir gaz merkezi kurabiliriz." dedi.

Türkiye'de kurulabilecek aktarma merkezi üzerinden doğal gaz satın alma işlemlerinin yapılacağından şüphesi olmadığını ifade eden Putin, Birçok Avrupa ülkesinin de Türkiye'de üzerinden Rus gazını almak isteyeceğini düşündüğünü vurguladı.

Putin, Türkiye'nin, Rusya’dan doğal gaz sevkiyatı için Avrupa da dahil en güvenilir rotalardan biri haline geldiğini söylemişti.