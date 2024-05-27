Putin'in yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yıllar içerisindeki değişimini gözler önüne seren bir video, sosyal medyada hızla yayılarak büyük ilgi gördü ve gündem oldu. Videoda, Putin'in yıllar içinde değişen fiziksel görünümü, farklı görevlerdeki fotoğrafları ve kamuoyundaki imajı detaylı bir şekilde gösteriliyor. Özellikle gençlik yıllarında çekilmiş fotoğraflar ile günümüzdeki görüntüleri arasındaki farklar dikkat çekiyor. Videoda ayrıca, Putin'in önemli siyasi olaylardaki duruşları ve açıklamaları da yer alıyor.