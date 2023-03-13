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Malatya'nın Pütürge ilçesinde art arda depremler

AFAD'dan yapılan açıklamalara göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 04.34'te 4.7 büyüklüğünde, 05:13'te de 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi ilk depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 05:10
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Pütürge ilçesinde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde art arda depremler
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da peş peşe şiddetli depremler meydana geldi.

6 Şubat'tan bu yana artçıların sürdüğü kentin Pütürge ilçesinde saat 04.34'te 4.7 büyüklüğünde, 05:13'te de 4.5 büyüklüğünde sarsıntılar yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre depremler 10 ve 8 kilometre derinliklerde gerçekleşti.

Malatya’nın Pütürge ilçesinde saat 04.34’te meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki artçı depremin ardından AFAD olumsuz durum bulunmadığını açıkladı.

AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” ifadelerini kullandı.

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