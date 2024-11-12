Qualcomm, AI destekli Wi-Fi platformunu tanıttı

Qualcomm Technologies, Networking Pro A7 Elite adlı kablosuz ağ platformunu tanıttı. Bu platform, 40 TOPS’luk NPU işlem gücüne sahip bir AI co-işlemciyle donatılmış olup, Wi-Fi 7 bağlantısı ve gelişmiş ağ performansı sunarak bağlı cihazlara güçlü merkezi yapay zeka (AI) işleme yetenekleri kazandırıyor.

Qualcomm, bu yeni platformla kullanıcıların ağ deneyimlerini köklü bir şekilde değiştireceğini belirtiyor. Edge AI entegrasyonu sayesinde, ağlar artık daha akıllı, daha kişiselleştirilmiş ve daha güvenli hale geliyor. Edge AI, verileri ağ geçidinde işleyerek, kullanıcı bilgilerini daha güvenli bir şekilde yönetmenin yanı sıra, daha hızlı ve hemen cevap veren bir deneyim sunuyor.

Bu platform, operatörler ve işletmeler için çeşitli uygulama ve hizmet fırsatları sunuyor. Güvenlik ve izleme, enerji yönetimi, otomasyon, kişisel sanal asistanlar, yaşlanma ve sağlık izleme gibi alanlarda büyük potansiyel taşıyor. Ayrıca, legacy (eski) cihazlarla uyumluluğu sayesinde, daha geniş bir cihaz yelpazesiyle uyumlu bir deneyim sağlanabiliyor.

Ganesh Swaminathan, Qualcomm’un Kablosuz Altyapı ve Ağlar Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü, "Networking Pro A7 Elite ile AI ağ teknolojileri çağını başlatıyoruz. Bu platform, müşterilerimiz ve kullanıcıları için en değerli uygulama ve kullanım senaryolarını daha ileriye taşımak adına önemli bir adım," dedi.

Networking Pro A7 Elite, 10G Fiber, 5G, Ethernet, RF-Front End modülleri ve filtreler gibi temel bileşenleri birleştirerek, Wi-Fi 7 ağlarının modern taleplerini karşılamanın ötesinde, yeni nesil generatif yapay zeka hizmetlerine de olanak tanıyor. Bu platform, kullanıcı deneyimini daha kesintisiz, kişiselleştirilmiş ve gizlilik odaklı hale getirmeyi vaat ediyor.

Platform, geliştiriciler ve ekosistem ortakları için de büyük bir fırsat sunuyor. Qualcomm AI Hub’a erişim sağlayan bu platform, AI destekli uygulamaların geliştirilmesini hızlandırarak, piyasaya hızlı giriş imkanı tanıyor.

IDC araştırma direktörü Phil Solis, "Wi-Fi erişim noktaları, internetin kapılarını aralayan cihazlardır ve evdeki bağlı deneyimlerin kalbinde yer alır. Qualcomm’un Networking Pro A7 Elite platformunun AI edge platformlarına dönüşmesi heyecan verici. Bu dönüşüm, bulut AI ile cihaz içi AI arasındaki boşluğu doldurarak, akıllı ev cihazları, kullanıcı arayüzleri ve entegrasyonlar için yeni bir yenilik döneminin önünü açıyor," dedi.

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