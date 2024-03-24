Quaresma bu kez podyumda şov yaptı. Tarzına herkes hayran kaldı

Beşiktaş'ta ortaya koyduğu futbolla taraftarın sevgilisi haline gelen Ricardo Quaresma, yeşil sahalardaki hünerini bu kez de podyumda sergiledi.

Portekizli dünya yıldızı; Lizbon Moda Haftası'nda mankenlik yaptı.

Ricardo Quarema'yı podyumda görenler kısa süreli şaşkınlık yaşarken, Portekizli yıldız rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Sanki yıllardır mankenlik yapıyor. Futbolda olduğu kadar bu konuda da çok başarılı" şeklinde yorum yaptı.

2022 yılından beri profesyonel olarak futbol oynamayan Ricardo Quaresma son olarak Vitoria Guimares forması giymişti.