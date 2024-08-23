Quaresma geri dönüyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Quaresma geri dönüyor

Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Ricardo Quaresma 2 yıl aradan sonra futbola geri dönüyor.

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma’nın futbol sahalarına geri döneceği iddia edildi. Dsport BG’nin haberine göre, Bulgaristan Ligi ekiplerinden CSKA 1948, 40 yaşındaki Portekizli yıldız ile görüşmelere başladı.

CSKA 1948, genç oyuncuların gelişimine katkı sağlamak amacıyla Quaresma’yı kadrosuna katmayı hedefliyor. Görüşmelerin devam ettiği ve Quaresma’nın geleceğiyle ilgili henüz kesin bir karar vermediği belirtildi.

2022 yılında Vitoria ile yollarını ayıran Quaresma, o tarihten bu yana boşta bulunuyor. Kariyerinde Beşiktaş ve Kasımpaşa formalarını da giyen tecrübeli oyuncu, toplamda 681 maçta 112 gol ve 166 asist kaydetti.

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