Quaresma öyle bir Ramazan paylaşımı yaptı ki... Helal olsun sana Quaresma

Süper Lig'de oynadığı dönemde gösterdiği performans, jeneriklik golleri ve karakteri ile taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanan Ricardo Quaresma Ramazan’ı unutmadı.

"HOŞ GELDİN RAMAZAN"

Efsanesi olduğu Beşiktaş’ın Tüpraş Stadyumu manzaralı “hoş geldin Ramazan” gönderisini alan Portekizli yıldız Instagram hesabından paylaşarak herkesin Ramazan’ını kutladı.

GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Paylaşımı yapmasıyla birlikte hemen sosyal medyanın gündemine oturan 40 yaşındaki yıldız taraflı tarafsız herkesin gönlünü fethetti.

2 KEZ SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

2010-2013 ve 2016-2019 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma siyah-beyazlı formayla çıktığı 227 maçta 38 gol 77 asist kaydetmiş 2 Süper Lig 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

QUARESMA KİMDİR?

26 Eylül 1983’te Lizbon’da doğan Quaresma, futbol kariyerine Sporting Lizbon’da başladı ve Barcelona, Inter Milan, Porto, Chelsea, Beşiktaş, El-Ehli, Kasımpaşa ve Vitória Guimarães gibi takımlarda oynadı. Özellikle rabona ve trivela hareketleriyle tanınan Quaresma, 80 kez Portekiz millî takım formasını giydi ve 10 gol attı. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda şampiyon olan takımın bir parçasıydı