Quaresma resmen anlaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Quaresma resmen anlaştı

Ricardo Quaresma ünlü bir moda firmasıyla anlaştığını duyururken kendi markasını yaratacağını açıkladı.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma, moda dünyasına adım atıyor.

Portekizli eski futbolcu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 13 Haziran'da yeni bir moda serisi çıkaracağını ilan etti.

Quaresma, "Sizlere aktaracağım heyecan verici haberler var. Hayallerimin birini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum: Yakında kendi moda koleksiyonumu tanıtacağım" dedi.

Sporting'in altyapısından yetişen ve Barcelona, Porto, Inter, Chelsea, Beşiktaş, Al-Ahli ve Kasımpaşa gibi takımlarda forma giyen Portekizli yıldız, en son Vitoria Guimaraes takımında oynamıştı.

Quaresma 2022'den beri serbest oyuncu statüsünde bulunuyor.

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