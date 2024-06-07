Quaresma resmen anlaştı

Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma, moda dünyasına adım atıyor.

Portekizli eski futbolcu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 13 Haziran'da yeni bir moda serisi çıkaracağını ilan etti.

Quaresma, "Sizlere aktaracağım heyecan verici haberler var. Hayallerimin birini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum: Yakında kendi moda koleksiyonumu tanıtacağım" dedi.

Sporting'in altyapısından yetişen ve Barcelona, Porto, Inter, Chelsea, Beşiktaş, Al-Ahli ve Kasımpaşa gibi takımlarda forma giyen Portekizli yıldız, en son Vitoria Guimaraes takımında oynamıştı.

Quaresma 2022'den beri serbest oyuncu statüsünde bulunuyor.