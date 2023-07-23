Quaresma Süper Lig'e geri dönüyor

Editör: Ufuk Cingöz

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor’un teknik direktörü Volkan Demirel beIN SPORTS’a verdiği röportajda eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma ile bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Volkan Demirel’in açıklamaları şu şekilde:

QUARESMA İLE DE GÖRÜŞTÜM

"3 yabancı, 1 Türk oyuncuyla görüşüyoruz. Adı geçen arkadaşlarım da var. Alper Potuk'un adı geçiyor ancak onunla transfer görüşmemiz olmadı. Bizim vereceğimiz rakamlar, bazı oyuncuları mutlu etmeyebilir. Alper benim kardeşim ancak onunla herhangi bir görüşmemiz olmadı. Hasan Ali Kaldırım ve Quaresma ile de görüştüm ancak şu anki durumuma müsait oyuncuları seçmek zorundayım"