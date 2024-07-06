Quaresma'dan muhteşem Türkiye paylaşımı

2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde herkesin beklediği gün geldi.

A Milli Takımımız Berlin Olimpiyat Stadı’nda Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

HELAL OLSUN SANA KARA GÖZLÜ ÇİNGENEM

TSİ 22.00’de başlayacak mücadele için nefesler tutuldu. Tüm Türkiye millilerimizin başarısı için birlik olurken galibiyetimizi en az bizler kadar galibiyeti isteyen bir isim daha ortaya çıktı.

Beşiktaş’ın Portekizli eski yıldızı Ricardo Quaresma karşılaşmanın başlamasına saatler kala yaptığı paylaşımla gönülleri fethetti.

Ay-yıldız tişörtlü bir çocuğun futbol oynadığı bir fotoğrafı paylaşan Quaresma altına yaptığı açıklamada “İyi şanslar Türkiye” ifadelerini kullandı.

Portekizli yıldızın bu paylaşımı kısa sürede gündem olurken kullanıcılar yorum ve beğeni yağdırdı.

PORTEKİZ MAÇINDA BİLE TÜRKİYE'YE DESTEK VERDİ

Ligimizde 2010-2015 ve 2018-2021 yılları arasında Beşiktaş 2021-2022 yılları arasında ise Kasımpaşa forması giyen Quaresma jeneriklik hareketleri ve ortaya koyduğu karakter ile Beşiktaşlı taraftarların sevgisini kazandı.

Gösterilen bu sevgiyi karşılıksız bırakmayan ve her fırsatta Türkiye’nin yanında olan Quaresma Portekiz – Türkiye maçında bile milli takımımıza desteğini açıklamıştı.