Quaresma'nın bir telefonu yetti. Fernando Santos'a Beşiktaş için bakın neler söyledi

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Quaresma'nın bir telefonu yetti. Fernando Santos'a Beşiktaş için bakın neler söyledi
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos İstanbul'a geldi. Fernando Santos'un Quaresma'nın sözlerinden etkilenerek teklifi kabul ettiği ortaya çıktı.

Mirza Şeker / ÖZEL HABER

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos İstanbul'a geldi. Dünyaca ünlü Portekizli teknik adamın Beşiktaş'ın teklifini kabul etmesinin perde arkasından Ricardo Quaresma çıktı.

Siyah beyazlı kulüp önce Fransız teknik adam Bruno Genesio'ya talip olmuştu. Ancak Genesio'nun 3,5 milyon euro istemesiyle olay kapanmıştı.

Daha sonra Giovanni van Bronckhorst gündeme gelmişti. Hatta anlaşma da sağlanmıştı. Ancak Giovanni Christiaan van Bronckhorst, 3 yardımcısının da alınmasını şart koşmuştu. Başka kulüplerde çalışan 3 yardımcıyla da temasa geçen Beşiktaş, olumsuz yanıt alında bu defter de kapanmıştı.

Siyah beyazlıların gündemine gelen son isim ise Portekizli ünlü teknik direktör Fernando Santos oldu. Fernando Santos'un teklifi kabul etmesinin perde arkasından ise Ricardo Quaresma çıktı.

Siyah beyazlı takımın eski futbolcu Quaresma'nın vatandaşı Santos'a "Beşiktaş'a mutlaka gitmelisin. Hiç görmediğin bir atmosferle karşılaşacaksın. Beşiktaş taraftarının dünyada eşi benzeri yok. Etkileneceksin. İstanbul çok güzel bir şehir. Yaşamaktan zevk alacaksın. Büyük bir kulüp. Paranı da kuruşuna kadar alırsın" dediği belirtildi.

Fernando Santos'un bunun üzerine teklifi kabul ettiği ifade edildi.

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