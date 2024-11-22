Rabiot, Pogba’yı Marsilya’ya Çağırdı

Fransa'nın Marsilya kulübünün yıldızı Adrien Rabiot, Juventus'tan eski takım arkadaşı Paul Pogba'ya, 2025 Mart'tan itibaren sahalara geri dönmesi için Marsilya'ya transfer olmasını önerdi. Bu açıklamalar, Rabiot'un 22 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında gündeme geldi. 2018 Dünya Kupası şampiyonu Pogba, 2023 Eylül ayından bu yana resmi maçta yer almadı ve 2025’te tekrar futbola dönmeyi planlıyor.

Pogba'nın futbol kariyerinde zorlu bir dönem geçirdiği biliniyor. FIFA tarafından testosteron testi sonrası 4 yıl boyunca yasaklı hale gelen yıldız oyuncu, cezasının ardından bu süreyi 18 aya indirdi. Juventus ile de sözleşmesini feshederek serbest oyuncu statüsüne geçecek. 30 Kasım itibarıyla Pogba, serbest oyuncu olacak ve kariyerinin yeni adresi büyük bir merak konusu.

Rabiot, Pogba’nın yeteneklerini takdir ettiğini belirterek, “Eğer fiziksel olarak eski formuna kavuşur ve mental olarak hazır olursa, o hala dünyanın en iyi oyuncularından biri” dedi. Marsilya'ya transferi öneren Rabiot, bu kulübün projelerine inandığını ve Pogba gibi yetenekli oyuncuları aralarına katmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti. Marsilya’nın teknik direktörü Roberto De Zerbi’nin büyük bir hoca olduğunu vurgulayan Rabiot, Pogba ile birlikte oynamak istediğini de dile getirdi.

Pogba’nın Avrupa’daki kariyerini sürdürmek istemesi, ismi MLS, Suudi Arabistan ve İngiltere kulüpleriyle de anılmasına neden oldu. Ancak, Rabiot’un çağrısı, Pogba’nın kariyerini Fransa'da, özellikle Marsilya'da sürdürme olasılığını gündeme taşıdı. Eğer Pogba fiziksel olarak hazır olursa, Marsilya'nın sportif direktörü Pablo Longoria ve sportif danışman Medhi Benatia'nın ilgisini çekmesi muhtemel.