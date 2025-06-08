Radar zulmü o şarkıyı gündeme getirdi: Radardan geçilmeyi karadeniz yollari

İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı'nda ihlal ve kazaları önlemek amacı ile sabit radar uygulamasına gitti. Ancak yol süresinin de uzamasına neden olan uygulama, sürücüleri çileden çıkardı.

Tepkilerin dozu yükselince bakanlık, uygulamanın geçerli olduğu noktaları açıkladı.

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O ŞARKI YENİDEN GÜNDEMDE

Radar tartışmaları sürerken 2017'de yayımlanan şarkıcı Onay Şahin'in 'Radar' şarkısı yeniden gündeme geldi. Şahin'in şarkıda yer verdiği sözler, adeta bugünlerin de habercisi olarak yorumlandı.

"Yaptun diye bunlari verduk sana oylari, Radardan geçilmeyi karadeniz yollari" sözleri ile başlayan şarkıda "Memleket sevdasına böyle tuzak kurulmaz, Sağolsun devlet verdi bayramda ikramiye, İki radar cezasi aldi oni geriye, Hani bir sen anlardun bizum açluğumuzi, Uçaği kiralasam daha ucuz gelirdum, Zaten mazot parasi yakayi elimuzi" ifadeleri dikkat çekenler arasında.

İşte 2017'de yayımlanan Onay Şahin'in şarkısının sözleri şöyle:

Yaptun diye bunlari verduk sana oylari

Radardan geçilmeyi karadeniz yollari

Yaptun diye bunlari verduk sana oylari

Radardan geçilmeyi karadeniz yollari

Memleket sevdasına böyle tuzak kurulmaz

Bu hızla trabzona iki günde varılmaz

Memleket sevdasına böyle tuzak kurulmaz

Bu hızla trabzona iki günde varılmaz

Sağolsun devlet verdi bayramda ikramiye

İki radar cezasi aldi oni geriye

Sağolsun devlet verdi bayramda ikramiye

İki radar cezasi aldi oni geriye

Hani bir sen anlardun bizum açluğumuzi

Verduk radar yolina bayram harçluğumuzi

Hani bir sen anlardun bizum açluğumuzi

Verduk radar yolina bayram harçluğumuzi

Yollar doldi hep radar ben nereden bilirdum

Uçaği kiralasam daha ucuz gelirdum

Yollar doldi hep radar ben nereden bilirdum

Uçaği kiralasam daha ucuz gelirdum

Zaten mazot parasi yakayi elimuzi

Bida radar cezasi bükeyi belumuzi

Zaten mazot parasi yakayi elimuzi

Bida radar cezasi bükeyi belumuzi

Bu radar cezalari alacak canumuzi

Senda karadan gelsan anlardun halumuzi

Bu radar cezalari alacak canumuzi

Senda karadan gelsan anlardun halumuzi

Hani bir sen anlardun bizum açluğumuzi

Verduk radar yolina bayram harçluğumuzi

Hani bir sen anlardun bizum açluğumuzi

Verduk radar yolina bayram harçluğumuzi

Hani bir sen anlardun bizum açluğumuzi

Verduk radar yolina bayram harçluğumuzi

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