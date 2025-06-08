Radar zulmü o şarkıyı gündeme getirdi: Radardan geçilmeyi karadeniz yollari

İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı'nda ihlal ve kazaları önlemek amacı ile sabit radar uygulamasına gitti. Ancak yol süresinin de uzamasına neden olan uygulama, sürücüleri çileden çıkardı.
Tepkilerin dozu yükselince bakanlık, uygulamanın geçerli olduğu noktaları açıkladı.
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O ŞARKI YENİDEN GÜNDEMDE
Radar tartışmaları sürerken 2017'de yayımlanan şarkıcı Onay Şahin'in 'Radar' şarkısı yeniden gündeme geldi. Şahin'in şarkıda yer verdiği sözler, adeta bugünlerin de habercisi olarak yorumlandı.
"Yaptun diye bunlari verduk sana oylari, Radardan geçilmeyi karadeniz yollari" sözleri ile başlayan şarkıda "Memleket sevdasına böyle tuzak kurulmaz, Sağolsun devlet verdi bayramda ikramiye, İki radar cezasi aldi oni geriye, Hani bir sen anlardun bizum açluğumuzi, Uçaği kiralasam daha ucuz gelirdum, Zaten mazot parasi yakayi elimuzi" ifadeleri dikkat çekenler arasında.
İşte 2017'de yayımlanan Onay Şahin'in şarkısının sözleri şöyle:
Yaptun diye bunlari verduk sana oylari
Radardan geçilmeyi karadeniz yollari
Yaptun diye bunlari verduk sana oylari
Radardan geçilmeyi karadeniz yollari
Memleket sevdasına böyle tuzak kurulmaz
Bu hızla trabzona iki günde varılmaz
Memleket sevdasına böyle tuzak kurulmaz
Bu hızla trabzona iki günde varılmaz
Sağolsun devlet verdi bayramda ikramiye
İki radar cezasi aldi oni geriye
Sağolsun devlet verdi bayramda ikramiye
İki radar cezasi aldi oni geriye
Hani bir sen anlardun bizum açluğumuzi
Verduk radar yolina bayram harçluğumuzi
Hani bir sen anlardun bizum açluğumuzi
Verduk radar yolina bayram harçluğumuzi
Yollar doldi hep radar ben nereden bilirdum
Uçaği kiralasam daha ucuz gelirdum
Yollar doldi hep radar ben nereden bilirdum
Uçaği kiralasam daha ucuz gelirdum
Zaten mazot parasi yakayi elimuzi
Bida radar cezasi bükeyi belumuzi
Zaten mazot parasi yakayi elimuzi
Bida radar cezasi bükeyi belumuzi
Bu radar cezalari alacak canumuzi
Senda karadan gelsan anlardun halumuzi
Bu radar cezalari alacak canumuzi
Senda karadan gelsan anlardun halumuzi
Hani bir sen anlardun bizum açluğumuzi
Verduk radar yolina bayram harçluğumuzi
Hani bir sen anlardun bizum açluğumuzi
Verduk radar yolina bayram harçluğumuzi
Hani bir sen anlardun bizum açluğumuzi
Verduk radar yolina bayram harçluğumuzi
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