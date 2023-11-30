Radyasyondan nasıl korunmalıyız

Gündelik hayatımızda hiç fark etmediğimiz radyasyondan korunmanın yolları aslında çok basit. İşte kesinlikle bilinmesi gereken o bilgiler...

KAYNAK: Haber Merkezi
Radyasyondan nasıl korunmalıyız

Günlük hayatta kullandığımız birçok alet radyasyon yayıyor. Ancak bizler bunun hiç farkına varmıyoruz. Peki radyasyondan nasıl korunulur? İşte yanıtları

Öncelikle kullanmadığınız elektronik aletleri kapatın ya da fişten çıkartın.

Yattığınız yerde televizyon vb. elektronik cihazları bulundurmamaya gayret gösterin; fişini çıkarın.

Mikrodalga kullanıren aman dikkat. Çalırtırdıktan sonra en az bir metre ötesinde durun.

Elektrikli traş makinesi kullanmayın veya şarjlı kullanmayı tercih edin.

Televizyonu en az 3 m. uzaklıktan seyredin.

Çamaşır veya bulaşık makinaları çalışırken yanından uzaklaşın.

Cep telefonu baz istasyonlarının evlerinizin çatısına ve okullara hatta yakın çevrenize bile takılmasına izin vermeyin.

Elektrikli saatleri, radyoları veya alarmları yatarken başucunuzda bulundurmayın mümkünse pilli cihazlar kullanmaya özen gösterin.

Cep telefonu kullanmadığınız sürece kapalı tutun ve açıkken kalp hizasından uzaklaştırın.

Cep telefonu kullanırken kulaklık kullanın.

Saç kurutma makinesini sık sık kullanmamaya özen gösterin ve mümkünse akşamları asla kullanmayın.

Bilgisayar monitörü alırken düşük radyasyonlu olmasına dikkat edin. Üzerinde “Low Radiation” etiketi bulunan monitörleri tercih edin ya da LCD monitörler kullanın çünkü LCD monitörler CRT monitörlere göre daha az radyasyon yayarlar. Bugünün LED ekranlarında ise risk daha düşük olacaktır.

Floresan lambalarını kesinlikle gece kullanmayın, okumak için tercih etmeyin.

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