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Radye temel nedir nasıl yapılır? Radye temel depreme dayanıklı mıdır?

10 ili yıkan depremin ardından bina sağlamlığı ve temel sağlamlığı tartışmaları devam ederken vatandaşlar Google motorlarında radye temelin özelliklerini araştırıyor. Peki, radye temel nedir nasıl yapılır? Radye temel depreme dayanıklı mı?

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 16:03
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Radye temel nedir nasıl yapılır? Radye temel depreme dayanıklı mıdır?

Radye temel nedir nasıl yapılır? Radye temel depreme dayanıklı mıdır?
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Deprem felaketinin ardından binlerce bina yerle bir olurken, radye temel dayanıklı mı sorusu gündeme geldi. Peki, radye temel nedir nasıl yapılır? Radye temel depreme dayanıklı mı?

RADYE TEMEL NEDİR NASIL YAPILIR?

Radye temel, genelde zeminin emniyetli taşıma gücünün düşük olduğu durumlarda "münferit sömeller ile yapılan temel, yüzey alan hesaplarının binanın mimari alanının yarısından fazlasını işgal ettiği zaman" düşünülürler.

Bu durumda çok büyük ihtimalle radye temel diğer sistemden daha ekonomik olur. Ayrıca zeminin temel altında yerden yere çok değişken olduğu hallerde de radye temeller yararlı olurlar.

RADYE TEMEL DEPREME DAYANIKLI MI?

Radye temel, gerçek adıyla radye jeneral temel, yükün zemine düzgün bir şekilde dağılmasını sağlar.

Radye temelin depreme karşı büyük bir avantaj sağladığı bilinmektedir. Radye temel deprem anında yapıyla birlikte hareket eder ve yapıda hasar oluşmasını büyük ölçüde engeller.

Önceki yıllarda emniyet gerilmesinin çok düşük olduğu zeminlerde veya yükün çok fazla olduğu yapılarda kullanılırdı. Ancak günümüzde her türlü zeminde kullanılıyor.

Yapının oturduğu zemin tabakasının fazla oturma yapabilmesi, yapı temeli olarak tekil ve sürekli temel türlerinin elverişsiz hale gelmesine yol açar.

Böyle yapılarda temel seçiminde radye temel kullanımına gidilir.

Radye temel, yapı temelini bir bütün olarak örten bir sistemdir. Bu nedenle yapı zeminin her yerine yükünü aynı şekilde aktararak üniform oturma yapmasını sağlar.

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