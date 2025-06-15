Radyo vericisine yuva! Masraf edip kurulumu taşıdı

Kaynak: DHA
Radyo vericisine yuva! Masraf edip kurulumu taşıdı

Van Erciş’te radyo işletmecisi İzzet Batmaz, vericide yuva yapan güvercinleri korumak için 30 bin lira harcayıp yeni verici aldı ve kurulumunu başka alana taşıdı.

Erciş ilçesinde 32 yıldır radyo işletmeciliği yapan ve atletizm milli takım antrenörü olan İzzet Batmaz, radyo stüdyosunda bulunan havalandırma boşluğundaki verici cihazının içinde yuva yapan güvercin yuvasını bozmamak için, 30 bin lira masraf edip vericiyi başka bir alana taşıdı.

Güvercinin kuluçkada olduğunu söyleyen Batmaz, "Sabah radyoya geldiğimde stüdyoda bulunan ve havalandırma boşluğuna açılan pencereyi açtığımda verici cihazının içinde güvercinlerin yuva yaptığını ve orada bulunan yumurtalarına kuluçkaya yattığını gördüm. Tabi onların yuvasını bozmak, rahatsız etmek olmazdı. Ben de 30 bin liraya yeni bir cihaz ve ekipman alarak vericiyi başka bir alana taşıdım" dedi.

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