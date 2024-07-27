Rafa Silva şov yaptı. Beşiktaş galip geldi

3 Ağustos’taki Süper Kupa Finali’nde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş Gençlerbirliği karşısında kendisini sınadı.

RAFA SILVA YILDIZLAŞTI

Kocaeli Stadyumu’nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri 37 ve 45+1’de yeni transfer Rafa Silva kaydetti.

SIRADAKİ HEDEF SAKARYASPOR

Siyah-beyazlılar kupa maçı öncesi son sınavını ise 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor karşısında verecek.

Taraflar 30 Temmuz Salı günü saat 18.00’de Nevzat Demir Tesisleri’nde kozlarını paylaşacak.