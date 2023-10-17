Rafael Benitez Trabzonspor'un yıldızını transfer etmek istiyor

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ



Trabzonspor'un, sezon başında Fransa 1. Lig ekiplerinden Angers'den, kadrosuna kattığı siyahi ön libero için, takibe geçen ünlü teknik adam Rafa Benitez, teknik adamlığını yaptığı Celta Vigo’yu şimdiden uyardı.

Oynadığı ve oynayacağı maçlarda adından söz ettirmek isteyen Batista Mendy, şimdiden Avrupa ekiplerinin radarına girecek gibi.

İspanyol basını, 63 yaşındaki İspanyol Rafa Benitez'in teknik direktörlüğünü yaptığı Celta Vigo'nun, Trabzonspor forması giyen Gine asıllı 23 yaşındaki Fransız ön liberosu Batista Mendy ile ilgilendiğini öne sürerek, sürecin ciddi bir yola girebileceğini de kaydetti.

‘’Zeytinler’’ lakaplı Celta Vigo'nun, önümüzdeki ara transfer döneminde Mendy için Trabzonspor'un kapısını, ocak ayında çalacağı da iddia edildi.

Bordo Mavililerin, Batista Mendy için Fransız ekibi Angers SCO’ya; taksitler halinde 4 milyon 400 bin Euro bonservis bedeli ödediğinin yazıldığı haberlerde, Fransız ön liberonun Karadeniz ekibiyle Haziran 2027'ye dek, sözleşmesi bulunduğunu da hatırlattı.

1.91’lik ön libero Batista’nın, Bordo Mavililerin pazartesi akşamı Papara Park’ta oynayacağı Alanyaspor maçında, ilk 11’de forma giymesi bekleniyor.