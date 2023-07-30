Rafet El Roman'ın özürü kabahatinden büyük oldu

Çapkınlıklarıyla magazin dünyasında ün salan Rafet El Roman, bir süredir kendisinden 24 yaş küçük Yasemin Gergeç'le aşk yaşıyor.

Ünlü popçu sosyal medyada olay olan ve eleştirilen aşkıyla ilgili sert konuştu. "Bırakın da Rafet El Roman gibi romantik şarkılar söyleyen bir adamın biraz çapkınlığı olsun. Bunda ne var?" diyen Rafet El Roman, gelen eleştirilere 'Özrü kabahatinden büyük' misali tepki gösterdi.

GENÇ AŞKI ÇOK KONUŞULDU

Romantik şarkılarıyla müzik dünyasında yer edinen ünlü popçu Rafet El Roman'ın genç aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz haftalarda tatilde görüntülenen çift İstanbul'a döndü.

ÇAPKINLIK ELEŞTİRİLERİNE İSYAN ETTİ

Nişantaşı'nda sevgilisiyle yürüyüşe çıkan Rafet El Roman, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Tatilde görüntülenmeleriyle ilgili konuşan ünlü şarkıcı, üzerine yapışan "çapkınlık" etiketine de isyan etti. Magazin New adlı sayfanın haberine göre ünlü popçu, "Bırakın da Rafet El Roman gibi romantik şarkılar söyleyen bir adamın biraz çapkınlığı olsun. Bunda ne var? Anlamıyorum. Kötü alışkanlığım yok." dedi.