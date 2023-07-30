Rafet El Roman'ın özürü kabahatinden büyük oldu

Ünlü popçu Rafet El Roman, genç sevgilisi Yasemin Gergeç ile olan ilişkisi hakkında eleştirilere cevap verdi. Romantik şarkılar söyleyen bir adamın çapkınlık yapmasında bir sorun olmadığını söyledi.

Rafet El Roman'ın özürü kabahatinden büyük oldu

Çapkınlıklarıyla magazin dünyasında ün salan Rafet El Roman, bir süredir kendisinden 24 yaş küçük Yasemin Gergeç'le aşk yaşıyor.

rafet-1.jpg

Ünlü popçu sosyal medyada olay olan ve eleştirilen aşkıyla ilgili sert konuştu. "Bırakın da Rafet El Roman gibi romantik şarkılar söyleyen bir adamın biraz çapkınlığı olsun. Bunda ne var?" diyen Rafet El Roman, gelen eleştirilere 'Özrü kabahatinden büyük' misali tepki gösterdi.

24-yas-kucuk-sevgilisiyle-goruntulenen-rafet-el-16173602-4294-m.jpg

GENÇ AŞKI ÇOK KONUŞULDU

Romantik şarkılarıyla müzik dünyasında yer edinen ünlü popçu Rafet El Roman'ın genç aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz haftalarda tatilde görüntülenen çift İstanbul'a döndü.

ÇAPKINLIK ELEŞTİRİLERİNE İSYAN ETTİ

Nişantaşı'nda sevgilisiyle yürüyüşe çıkan Rafet El Roman, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Tatilde görüntülenmeleriyle ilgili konuşan ünlü şarkıcı, üzerine yapışan "çapkınlık" etiketine de isyan etti. Magazin New adlı sayfanın haberine göre ünlü popçu, "Bırakın da Rafet El Roman gibi romantik şarkılar söyleyen bir adamın biraz çapkınlığı olsun. Bunda ne var? Anlamıyorum. Kötü alışkanlığım yok." dedi.

İlgili Haberler
Rafet El Roman da paranın gücü akımına kapıldı. Kendisinden 24 yaş küçük sevgili buldu
Öne Çıkanlar
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Son Haberler
Çanakkale’de ormanlık alanda yangın Güncel
Çanakkale’de ormanlık alanda yangın
Milyonlarca ehliyet sahibini ilgilendiriyor! Süreyi geçirene rekor ceza Ekonomi
Milyonlarca ehliyet sahibini ilgilendiriyor! Süreyi geçirene rekor ceza
Hürren Sultan'ın büyük başarısı. Listedeki tek Türk Magazin
Hürren Sultan'ın büyük başarısı. Listedeki tek Türk
Manisa'da pizzacıda silahlı saldırı. 1 ölü, 1 yaralı Güncel
Manisa'da pizzacıda silahlı saldırı. 1 ölü, 1 yaralı
Fenerbahçe'ye Dinamo Zagreb engeli. Livakovic için istedikleri ücret belli oldu Spor
Fenerbahçe'ye Dinamo Zagreb engeli. Livakovic için istedikleri ücret belli oldu
İstiklal Caddesi’nde restoranın çatısı yandı Güncel
İstiklal Caddesi’nde restoranın çatısı yandı
Muharrem İnce Akbelen’e jandarma korumasıyla gitti vatandaşlar tepki gösterdi Siyaset
Muharrem İnce Akbelen’e jandarma korumasıyla gitti vatandaşlar tepki gösterdi