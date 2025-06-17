Rafting takımıyla Zap’ı aştılar: Macera Dolu Çözüm

VEDAŞ Hakkari arıza ekipleri, Zap Vadisi'nde zarar gören yüksek gerilim hatlarındaki arızayı gidermek için AFAD ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı rafting takımıyla ortak çalışma yaptı. Ekipler, Hakkari-Van kara yolu Gelinli köyü mevkisinde meydana gelen iletken kopukluğunu gidermek üzere harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, kara yolunda iş güvenliği tedbirlerini aldıktan sonra arızayı tespit etti. Rafting antrenörleri Ramazan İlhan ve Selçuk Tunç'un rehberliğinde rafting botuyla Zap Suyu'nun diğer tarafına geçen ekipler, 8 ayrı noktada yaşanan arızayı 3,5 saatlik çalışmanın ardından giderip, bölgeye yeniden enerji vermeyi sağladı.

'MÜDAHALE EDİYORUZ'

VEDAŞ Hakkari Sistem İşletme Mühendisi Fırat Üre, arızanın Zap Nehri'nin diğer kıyısında meydana geldiğini belirterek, "Zap Vadisi boyunca hatlarımızda bakım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor. Kış aylarında yaşanan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle enerji şebekemizde çeşitli hasarlar oluştu. Bu nedenle izolatör çatlakları ve iletken lif atmalarına müdahale ediyoruz. Profesyonel rafting ekibinin desteğiyle Zap Nehri'nin karşı tarafına geçerek arızaya müdahale ediyoruz. Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile rafting antrenörlerine teşekkür ediyoruz" dedi.