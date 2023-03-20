Ragbi yıldızı İngiliz Bryn Hargreaves'in cesedi 14 ay sonra bulundu

The Mirror'un haberine göre, ailesi, ragbi ligi yıldızı Bryn Hargreaves'in bir yıl önce kaybolan cesedinin bulunduğunu doğruladı.

Kaybolduğunda 36 yaşında olan Hargreaves, Ocak 2022'de işe gelmediği için işvereni tarafından kayıp olarak bildirildi. Ortadan kaybolmasının ardından, Batı Virginia'da polis ve iz sürücü köpekler tarafından büyük bir arama çalışması başlatıldı.

Hargreaves'in izini sürmek için tekrarlanan girişimler oldu ancak maalesef kendisinden bir türlü haber alınamadı. Ailesi, özel bir dedektifin onu bulma rolünü üstlenmesi için para toplamak amacıyla bir arama sayfası bile kurdu.

Aile, 14 aydır korktuğu haberi öğrendi. Ağabeyi Gareth Hargreaves, eski yıldızın vefatını Facebook'ta yaptığı bir gönderiyle duyurdu.

Hargreaves, 26 yaşında petrol ve gaz endüstrisinde çalışmak üzere Amerika'ya taşınmıştı. Hargreaves'in cesedinin bulunmasına rağmen ölüm nedeni henüz belirlenemedi.