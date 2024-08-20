Rahatlığın böylesi. 21 yıl hapis cezası vardı araçla gezerken yakalandı

21 yıl cezası vardı. Gezerken yakalandı

Rahatlığın böylesi dedirtecek haber Karaman'dan geldi. Karaman'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile aranması bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

Polis ekiplerinin, yürüttüğü çalışma sonucunda 2016 yılından beri 25 ayrı suçtan aranan ve 21 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A’nın şehir merkezinde araçla gezdiği tespit edildi. Tespitin arından harekete geçen ekipler, takibe aldıkları aracı durdurarak S.A.’yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.A., cezaevine gönderildi.