Rahmi Koç '31 yıllık' geleneği bozmadı

1994 yılından beri yakın arkadaşı Golf Federasyonu Kurucu Başkanı Raif Bilir ile golf oynayan Rahmi Koç, bu sene de İstanbul'da yeşil sahada buluştu.

Amerikan Hastanesi CEO'su Erhan Bulutçu, Ataşehir Golf Kulübü kurucusu Murat Karaduman ve milli oyuncu Deniz Sapmaz eşlik etti.

RAHMİ KOÇ'TAN YENİ YIL MESAJI!

İlk vuruşlarını başarıyla yapan Rahmi Koç, arkadaşlarına yeni yıl mesajı verdi.

Rahmi Koç "İlk atışlarımız başarılı oldu, 2025 yılı güzel geçecek" ifadelerini kullandı. Dokuz çukur golf oynayan Rahmi Koç, oyun esnasında arkadaşlarıyla uzun sohbetler etti.

Milli oyuncu Deniz Sapmaz da Rahmi Koç ile beraber hatıra fotoğrafı çektirdi. Oyun sonrası, golf kulübünün kurucuları Rahmi Koç'a, Fatih Bozkurt'un yaptığı cam portre ve 31. yıl anısına özel yapım heykeller hediye etti.